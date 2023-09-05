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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع تحالف الإمارات للكربون، برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي"، خطاب نوايا غير ملزم مع تعهد مبادرة أسواق الكربون الأفريقية لشراء أرصدة كربون أفريقية بقيمة مرجعية تبلغ 450 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

يُذكر أن مبادرة أسواق الكربون الأفريقية هي إطار عمل تشاركي يجمع كلاً من الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)، وتحالف الطاقة العالمي من أجل الشعوب والكوكب (GEAPP)، ومؤسسة روكفلر، تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف (COP27)، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وقادة الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ. وتهدف المبادرة إلى بناء ودعم أرصدة الكربون التي تمتاز بمستوى عالٍ من النزاهة في أفريقيا، مع تطلعات للحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الشفافية والنزاهة في أسواق الكربون الطوعية في المنطقة. ويمثل الموقّعون على التعهد الخاص بمبادرة أسواق الكربون الأفريقية المشترين والمستثمرين في سوق الكربون والراغبين بشراء أرصدة الكربون الأفريقية لدعم تطوير هذه الأسواق في أفريقيا.

وفي هذه المناسبة، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي": "في ظلّ سعينا لمواجهة تحديات أزمة المناخ، تشكّل أسواق الكربون أداة محورية تدعم مسيرتنا نحو إزالة الكربون. ويتطلع تحالف الإمارات للكربون إلى حشد الطلب على أرصدة الكربون عالية الجودة من دولة الإمارات العربية المتحدة والذي تجاوز حالياً حجم العرض المحلي، ومن خلال تعاوننا مع مبادرة أسواق الكربون الأفريقية سنوفر للمشترين في سوق الكربون في دولة الإمارات والمنطقة عموماً إمكانية الوصول إلى أرصدة الكربون عالية الجودة في أفريقيا. هذه الخطوة، لن تساعدنا فقط على إطلاق العنان لإمكانات بناء أرصدة الكربون في أفريقيا، ولكنها أيضاً ستدعم فرص الاستثمار المستدام وإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد من أجل المناخ. ونصبو من خلال هذا التعهد إلى دعم وبناء آليات أكثر تكاملاً وكفاءة لأسواق الكربون في الشرق الأوسط وأفريقيا."

من جهته، قال بول موثورا، الرئيس التنفيذي لمبادرة أسواق الكربون الأفريقية: "يسرّنا أن نعلن عن هذا التعهد البارز من هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، والذي من شأنه دعم رسالة مبادرة أسواق الكربون الأفريقية لتعزيز النزاهة من خلال زيادة مستويات الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بأرصدة الكربون الأفريقية. ونتطلع إلى تهيئة بيئة مناسبة عبر مختلف المناطق والقارات وبما يساهم في تلبية الطلب القادم من منطقة الشرق الأوسط وغيرها من خلال ما تمتلكه أفريقيا من إمكانيات عالية وإمدادات وفيرة من أرصدة الكربون عالية النزاهة. ويشكل تعهد المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي شهادة قوية على الفرصة التي يتيحها التعاون الدولي في معالجة قضية التغير المناخي. معاً يمكننا أن نعمل لبناء منظومة مستدامة لأسواق الكربون في إفريقيا تتسم بالشفافية والإنصاف لنحقق تأثيراً إيجابياً واسع النطاق على قارتنا والعالم."

وحتى الآن، تضم قائمة الموقعين على تعهد مبادرة أسواق الكربون الأفريقية كلاً من بنك ستاندرد تشارترد و"فيرتري" و"إي تي جي" و"ناندوز" حيث تم جمع ما يقدر بنحو 200 مليون دولار أمريكي لشراء أرصدة كربون أفريقية بحلول عام 2030. وتتوافق مساعي مبادرة أسواق الكربون الأفريقية مع المبادئ الأساسية لمجلس النزاهة لسوق الكربون التطوعي، ومبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi)، وتوصيات مبادرة نزاهة أسواق الكربون الطوعية.

يُشار إلى أنّ تحالف الإمارات للكربون هو مجموعة من الشركاء الذين يكرسون جهودهم لدعم تطوير ونمو منظومة سوق الكربون بدولة الإمارات. ويضم الأعضاء المؤسسون للتحالف، الذي تترأسه الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، كلاً من بورصةAirCarbon Exchange (ACX) ، وبنك أبوظبي الأول، وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، بالإضافة إلى هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي التي تتولى مهام أمين سر التحالف.

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي:

تهدف هيئة "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي" إلى تعزيز نمو منظومة الاقتصاد الأخضر المزدهر بدولة الإمارات وجميع أنحاء العالم. ومن خلال تأسيس إطار تعاوني يعزز تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعات، تعمل الهيئة على تطوير آليات التمويل الأخضر ودعم إنشاء السياسات واللوائح التنظيمية الفعالة بغية تسريع تطوير وتنفيذ حلول تقنية عملية لإحراز تقدم ملموس في قضية التغير المناخي.

وقد روعي في تطوير مشاريع "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي" ومبادراتها اتخاذ أعلى درجات الاهتمام والدقة لصنع منجزات ملموسة ونتائج قابلة للقياس بينما نمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة. وتشمل هذه البرامج منصة مخصصة لتسريع تطوير حلول تكنولوجية معنية بقضية التغير المناخي، والتي ترصد الشركات الناشئة ذات الإمكانات الواعدة وتزوّدها بحزمة واسعة ومخصصة من الدعم، بالإضافة إلى حاضنة فكرية تساهم في تطوير ونشر تقارير بحثية وغيرها من توصيات صياغة السياسات.

وتشرف الهيئة أيضاً على عدد من منصات المشاركة المجتمعية التي تعمل على زيادة الوعي وتوفير برامج تعليمية، بجانب استضافة الحوارات والنقاشات البنّاءة، ودعم الأفكار والجهود العملية. وتعد الهيئة أيضاً المحرك الأساسي لمجموعة من الشراكات والتحالفات على مستوى القطاعات، بما في ذلك تحالف الإمارات للكربون الذي يجمع عدداً من الشركاء يكرسون جهودهم لتعزيز نمو منظومة سوق الكربون بدولة الإمارات.

تأسست هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، إلى جانب فريق متنوع من الخبراء المختصين في مجال أبحاث المناخ والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.

لمزيد من المعلومات ومتابعة أحدث الأخبار والبيانات الخاصة بالهيئة، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني عبر www.uicca.ae، ويمكن متابعة الهيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي: لينكد إن – إنستجرام- إكس (تويتر)

نبذة عن مبادرة أسواق الكربون الأفريقية:

تم إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية خلال مؤتمر الأطراف (COP27) الذي أُقيم في مصر من قبل تحالف جمع عدداً من المنظمات التي تركز جهودها ومساعيها لإحداث تأثير إيجابي وهادف نحو معالجة قضية التغير المناخي، وتعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، وذلك بهدف تسريع نمو أسواق الكربون الطوعية في أفريقيا.

وأطلق المبادرة كل من "تحالف الطاقة العالمي من أجل الشعوب والكوكب" (GEAPP)، و"الطاقة المستدامة للجميع" (SEforALL)، و"مؤسسة روكفلر"، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وقادة الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ. وتقودها لجنة توجيهية مكونة من 13 شخصاً من القادة وخبراء أسواق الكربون الأفارقة.

وتهدف مبادرة أسواق الكربون الأفريقية إلى المساهمة في تشكيل وتعزيز إمكانات أسواق الكربون في أفريقيا وتحقيق أقصى استفادة منها. ويتمحور تركيز المبادرة حول إطلاق العنان للمزيد من فرص وإمكانات أسواق الكربون في أفريقيا من خلال معالجة التحديات التي تعيق نمو أسواق الكربون الطوعية ووضع الأسس لمنظومة متكاملة ومزدهرة لهذه الأسواق في أفريقيا بحلول عام 2030.

ولن تقتصر مهمة المبادرة على تعزيز أنشطة إزالة الكربون فحسب، ولكنها أيضاً ستركز على دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل الحصول على الطاقة، وتوسيع نطاق التحوّل إلى الطاقة النظيفة، وحماية الغابات، وتحسين الزراعة، وتوليد مصادر جديدة للدخل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://africacarbonmarkets.org

يمكن أيضاً التواصل مع بريان ليبوتو عبر عنوان البريد الإلكتروني brian@africacommunicationsgroup.com.