وقعت شركة النفط الجزائرية المملوكة للحكومة "سوناطراك" يوم الخميس اتفاق مع شركة بتروفاك البريطانية لبناء مرافق لتطوير حقول الغاز في "تينرهرت – ألرار" الجزائرية.

وأضافت سوناطراك، في بيان على موقعها، أن التكلفة الإجمالية للاتفاق وهو عبارة عن إجراء الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاء المعروف اختصارا بالإنجليزية EPC تبلغ حوالي 42.7 مليار دينار جزائري (300 مليون دولار) وسيمتد على 36 شهر.

وستساهم أعمال تطوير حقول الغاز في منطقة "تينرهرت" الجنوبية في زيادة إنتاج الغاز في الجزائر.

وأنتجت الجزائر 103 مليارات متر مكعب من الغاز في 2021 وصدرت 54 مليار متر مكعب، وفقا لأرقام سوناطراك.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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