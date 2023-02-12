تعتزم مصر طرح 3 مزايدات عالمية هذا العام للتنقيب عن النفط والغاز، بحسب ما جاء في كلمة ألقاها وزير البترول المصري طارق الملا في مؤتمر يوم الأحد.

ولم يكشف الملا عن توقيت أو عدد مناطق التنقيب المستهدف طرحها، لكن بحسب ما جاء في كلمته التي نقلها بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الأحد، وضعت مصر خطة مع شركائها العالميين لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي حتى العام 2025.

وأضاف الملا في كلمته أن صادرات مصر البترولية وصلت إلى 18.2 مليار دولار خلال العام الماضي.

تسعى مصر إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة من خلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والبترول لزيادة صادراتها وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وفي يناير، أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة التزام نرجس البحرية المصرية بالبحر المتوسط.

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اكتشاف جديد لحقل غاز في مصر ... ماذا نعرف عنه؟

(إعداد: أماني رضوان، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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