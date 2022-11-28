تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية استثمارات بقيمة 29.3 مليار جنيه (1.19 مليار دولار) بقطاع الكهرباء والطاقة بخطة العام المالي الحالي 2022/2023 الذي ينتهي في يونيو 2023.

ووفقا لبيان من وزارة التخطيط يوم الاثنين، من بين مشروعات الخطة:

ـ توسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإجمالي 6.5 مليار جنيه

ـ استكمال مشروعات هيئة الطاقة الذرية باستثمارات 206 مليون جنيه

ـ الانتهاء من أعمال تنفيذ محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة التي تقع بالقرب من البحر الأحمر

ـ مواصلة أعمال تركيبات مشروع طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس

ـ استكمال البنية التحتية لمشروع المحطة النووية بالضبعة بشمال غرب القاهرة باستثمارات 5 مليار جنيه

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا