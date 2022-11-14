ارتفعت أرباح الشركة الإماراتية أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في الربع الثالث إلى 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار) مقابل 1.4 مليار درهم في الربع المماثل من عام 2021، وبلغت إيراداتها 13.7 مليار درهم في الربع مقابل نحو 12 مليار درهم.

وخلال فترة الـ 9 أشهر من العام، بلغت أرباح طاقة، وهي إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في سوق أبوظبي، 6.5 مليار درهم إماراتي بارتفاع 53% على أساس سنوي، بحسب إفصاح من الشركة يوم الاثنين لسوق أبوظبي المالي.

وخلال الـ 9 أشهر، حققت الشركة إيرادات بـ 38.7 مليار درهم بزيادة 14% تقريبا عن الفترة نفسها من العام الماضي بعد أن ارتفعت أسعار السلع في قطاع النفط والغاز.

وأقر مجلس إدارة طاقة توزيع أرباح نقدية بقيمة 675 مليون درهم، وهي الدفعة الثالث من توزيعات الأرباح النقدية ربع السنوية المقررة للسنة المالية 2022، بحسب سياسة الشركة لتوزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.

تأسست طاقة عام 2005 في أبوظبي وتوسعت عملياتها لتشمل حاليا كندا وغانا والهند والعراق والمغرب وعُمان وهولندا والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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