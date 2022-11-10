تراجعت الأرباح الصافية للشركة السعودية للكهرباء، خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 13.6% على أساس سنوي، بضغط من ارتفاع تكلفة الطاقة والتمويل.

وفقا لبيانات الشركة المرسلة لبورصة السعودية يوم الخميس، سجل صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الثالث نحو 6.4 مليار ريال ( 1.7 مليار دولار) مقابل 7.4 مليار ريال في نفس الربع المقارن من العام الماضي.

وأرجعت الشركة هذا التراجع، إلى ارتفاع كمية وتكاليف الطاقة المشتراة وارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض الدخل من العمليات غير المستمرة، لكنها قالت إن نمو الطلب على الكهرباء ساهم في تحسن الإيرادات التشغيلية.

وسجلت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث زيادة بنسبة 4.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 22.8 مليار ريال.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) نحو 74.3% من الشركة المدرجة في تداول والمسؤولة عن توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالمملكة، فيما تبلغ حصة أرامكو الحكومية فيها نسبة 6.9%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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