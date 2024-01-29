وقعت شركتا قطر للطاقة المملوكة للدولة وإكسيليريت إنرجي الأمريكية اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى بنغلاديش، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية يوم الاثنين.

وتمتد الاتفاقية لمدة 15 عام تبدأ في يناير 2026.

وقطر هي من كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتستثمر في مشروعات لديها لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% على الأقل ليصل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.

وتوسعت قطر في إبرام اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي إلى شركاء في أوروبا وآسيا خاصة في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، والتي تسببت في وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا.

وبموجب الاتفاقية الموقعة ستشتري شركة إكسيليريت ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، لتسليمها إلى وحدات عائمة لتخزين الغاز المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في بنغلاديش.

وخلال عامي 2026 و2027 ستشتري شركة إكسيليريت 0.85 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، فيما ستشتري مليون طن سنويا في الفترة من عام 2028 إلى 2040.

وتعتبر قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش، وسوف تسهم الاتفاقية الجديدة في دعم احتياجات الطاقة في بنغلاديش وسعيها نحو المزيد من التنمية الاقتصادية، بحسب الوكالة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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