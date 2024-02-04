وقعت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة اتفاقية طويلة الأمد لبيع المكثفات لشركة مملوكة بالكامل لشركة ميتسوي آند كو العاملة في قطاع الطاقة والتجارة ومقرها في اليابان.

وبموجب الاتفاقية ستورد قطر للطاقة ما يصل إلى 11 مليون برميل من المكثفات سنويا إلى شركة "ميتسوي لتجارة الطاقة سنغافورة المحدودة" اعتبارا من شهر أبريل المقبل (2024) ولمدة 10 سنوات، وفق بيان من الشركة القطرية يوم الأحد.

والمكثفات هي مواد هيدروكربونية تنتج من عملية تسييل الغاز الطبيعي. وتعتبر قطر من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتسمح شروط الاتفاقية بزيادة كميات المكثفات مع البدء بتصدير كميات إضافية من المكثفات من قطر عند بدء تشغيل مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، اللذين تنفذهما قطر لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال.

وينتج عن تطوير الحقول زيادة إنتاج المكثفات.

وتوسعت قطر للطاقة خلال الفترة الماضية في إبرام اتفاقيات توريد المواد الهيدروكربونية خاصة الغاز الطبيعي المسال فيما تسعى إلى رفع إنتاجها إلى 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بحلول عام 2027.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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