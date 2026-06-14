وقعت شركة طاقة عربية المدرجة في البورصة المصرية، اتفاقية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستحواذ على حصة 10% من شركة جديدة تعمل في بيع وتوزيع منتجات البترول وتنتقل إليها 172 محطة من محطات "وطنية" التابعة للجهاز، وفق بيان حكومي.

خلفية سريعة جدا

كانت وطنية، ضمن خطط حكومية للتخارج من شركات تابعة لها تضمنت شركات تابعة للجيش، سواء عبر البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي أو من خلال الجمع بين المسارين. ويمتلك الجهاز 20% من أسهم طاقة عربية، وفق أحدث بيانات صادرة عن الشركة.

والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" تأسست عام 1993، وتدير حاليا 255 محطة وقود إضافة إلى 20 محطة تحت الإنشاء و25 محطة مخططة، وفق موقع الجهاز.

أما طاقة عربية، فتأسست عام 2006 وأُدرجت أسهمها في البورصة المصرية عام 2023، وتعمل في أنشطة الغاز الطبيعي والكهرباء والمنتجات البترولية وتحلية المياه، وتخدم أكثر من 1.9 مليون عميل، وفق موقع الشركة.

تفاصيل الاتفاق

(وفق بيان حكومي)

- سيتم نقل 172 محطة وقود من محطات وطنية تحت شركة جديدة هي "كويك فيول" لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية،.

- ستحصل طاقة عربية على حصة 10% من كويك فيول. لم يذكر البيان قيمة الصفقة أو حجم أصول الشركة الجديدة.

- لدى طاقة عربية خيار الاستحواذ على حصة إضافية 15% من أسهم "كويك فيول" عند طرح الشركة في البورصة المصرية مستقبلا.

- ستتولى طاقة عربية، بموجب اتفاقية إدارة وتشغيل منفصلة، الإشراف على العمليات التشغيلية للشركة الجديدة وتنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات والتوسع الجغرافي لشبكة المحطات.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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