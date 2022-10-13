خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام قليلا عن توقعاتها السابقة وقالت إنها راجعت أيضا توقعاتها لنمو الطلب على النفط العام المقبل إلى 1.7 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 470 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة، بحسب تقرير نقلته رويترز.

وقالت وكالة الطاقة إن توقعات نمو الطلب على النفط في العام الحالي هي أقل بـ 60 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة لتبلغ 1.9 مليون برميل يوميا.

وكانت منظمة أوبك المصدرة للنفط قد أعلنت يوم الأربعاء أنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام بـ 500 ألف برميل يوميا و بـ 400 ألف برميل في اليوم في 2023 لتعكس اتجاهات الاقتصاد الكلي الأخيرة وتطورات الطلب.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الصادرات الروسية من النفط تراجعت بـ 230 ألف برميل يوميا إلى 7.5 مليون برميل يوميا في سبتمبر، أي بانخفاض بنحو 560 ألف برميل يوميا عن مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت وكالة الطاقة إن "التدهور المستمر للاقتصاد والأسعار المرتفعة التي أشعلتها خطة أوبك بلس لخفض الامدادات تبطئ الطلب العالمي على النفط."

وكانت مجموعة أوبك بلس اتفقت الأسبوع الماضي على تخفيض سقف الإنتاج بـ 2 مليون برميل يوميا بدءا من نوفمبر، في خطوة أثارت استياء الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة التي تضم الولايات المتحدة ودول أخرى مستهلكة للنفط "وسط الضغوط التضخمية المتواصلة ورفع معدلات الفائدة قد تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة التحول لاقتصاد عالمي هو بالفعل على حافة الركود".

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا