ستصبح قطر للطاقة الأنشط في العالم لتجارة الغاز الطبيعي المسال في غضون 5 و 10 سنوات المقبلة، وفقا لتصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي للشركة سعد الكعبي.

ونقلت وكالة رويترز عن الكعبي قوله في مؤتمر من تنظيم شركة إنرجي انتلجنس بلندن: "نحن نتاجر قرابة 5-10 ملايين (طن من الغاز الطبيعي المسال) الآن. سنكون، في السنوات الـ 5 إلى الـ 10 المقبلة، أكبر شركة لتجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم... هي (كميات) تعود إلينا وإلى أطراف ثالثة."

الكعبي هو أيضا وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة.

ومن المتوقع أن يعزز مشروع توسعة حقل الشمال القطري مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ويساعدها على ضمان إمدادات طويلة الأجل من الغاز إلى أوروبا التي تسعى إلى تأمين بدائل عن الغاز الروسي.

وتتضمن خطة توسعة حقل الشمال خطوط جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال التي من شأنها أن ترفع من طاقة قطر على تسييل الغاز إلى إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن سنويا.

يتم تسييل الغاز لنقله بسهولة.

للمزيد: قطر للطاقة ترسي عقد مشروع توسعة حقل الشمال

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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