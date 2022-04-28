منحت شركة قطر للطاقة، عقد رئيسي لشركتي تكنيكاس ريونيداس الإسبانية وشركة وايسون انجنيرينج Wison Engineering الصينية لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع توسعة حقل الشمال.



قالت وكالة الأنباء القطرية يوم الخميس، إن الترسية هي المرحلة الأخيرة لإنجاز مشروع سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا.



نقلت بلومبرغ الأسبوع الماضي عن مصادر إن الشركة تستطلع السوق لترى إمكانية التوسع في قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في خطوة نحو زيادة الإمدادات لأوروبا.



ومشروع توسعة حقل الشمال، مكون من مشروعي القطاعين الشرقي والجنوبي، عند اكتمالهما سيرفع الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، حسب وكالة أنباء قطر.



وقطر للطاقة هي مؤسسة عامة مملوكة للدولة مسؤولة عن قطاعي النفط والغاز في قطر.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أدم مكاري، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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