قالت شركة قطر للطاقة في بيان يوم الأحد، إنها ستدخل في مناقشات بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل إلى ألمانيا.



وجرت محادثات بين قطر وألمانيا منذ عدة سنوات بشأن إمدادت الغاز، لكنها لم تتجسد في اتفاقيات نهائية، بسبب عدم الوضوح بشأن الدور طويل الأجل للغاز في مزيج الطاقة في ألمانيا والبنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.



وتشهد ألمانيا وجيرانها في أوروبا أزمة طاقة كبيرة منذ بداية فصل الشتاء مع نقص مخزونات الغاز وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية. وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادت المستقبلية بعد الحرب في أوكرانيا، خاصة أن روسيا مورد رئيسي للغاز لدول القارة.



ووفقا لبيان من الشركة عبر موقعها الرسمي، فإن وزير الطاقة القطرية سعد شريدة الكعبي وهو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة، اتفق مع روبرت هابيك، وزير الشؤون الاقتصادية في ألمانيا، على أن الكيانات التجارية الخاصة بهما ستشارك مرة أخرى وتقدم المناقشات بشأن الإمدادات المستقبلية.



وقطر للطاقة هي مؤسسة عامة مملوكة للدولة مسؤولة عن قطاعي النفط والغاز في قطر.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)