أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية، يوم الاثنين، عن السيطرة على حريق محدود في محطة كهرباء لوحدة تابعة لمشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله.

وشركة البترول الوطنية مملوكة للدولة عبر مؤسسة البترول الكويتية، وتمتلك الشركة مصفاة الأحمدي وهي إحدى أكبر مصافي النفط في العالم، وتبلغ طاقتها التكريرية 466 ألف برميل يوميا.

وقالت الشركة عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا) إن الحريق أسفر عن إصابة عاملين بحروق.

واندلع الحريق بسبب ماس كهربائي، بحسب الشركة التي أضافت أن الوحدة كانت متوقفة عن العمل لأعمال الصيانة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تسرب لمياه التبريد الرئيسية لوحدات الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله، يوم السبت.

ومصفاة ميناء عبدالله، أنشئت عام 1958، وكانت تملكها شركة الزيت الأمريكية المستقلة AMINOIL قبل أن تنتقل ملكيتها للدولة في 1977، وتبلغ الطاقة التكريرية الحالية للمصفاة 454 ألف برميل يوميا.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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