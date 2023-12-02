أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية، يوم السبت، عن تسرب لمياه التبريد الرئيسية لوحدات الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله.

وشركة البترول الوطنية مملوكة للدولة عبر مؤسسة البترول الكويتية، وتمتلك الشركة مصفاة الأحمدي وهي واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم، وتبلغ طاقتها التكريرية 466 ألف برميل يوميا.

ومصفاة ميناء عبدالله، أنشئت عام 1958، وكانت تملكها شركة الزيت الأمريكية المستقلة AMINOIL قبل أن تنتقل ملكيتها للدولة في 1977، وتبلغ الطاقة التكريرية الحالية للمصفاة 454 ألف برميل يوميا.

وقالت الشركة عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا) إن طواقم المصفاة باشرت عملية الإيقاف التدريجي والآمن للوحدات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتتمكن فرق الصيانة من إصلاح الخلل بالسرعة الممكنة وإعادة تشغيل الوحدات بشكل تدريجي، وبما يضمن عدم تأثر عمليات التصدير.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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