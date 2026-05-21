دخلت شركة أفري فاينانس والمتخصصة في الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية ومقرها الرئيسي دبي، وشركة مانتينغو الجنوب أفريقية، العاملة في التعدين والطاقة والمدرجة في بورصة جوهانسبرغ، في مفاوضات متقدمة من أجل تنفيذ عملية استحواذ عكسي محتمل، وفق بيان مانتينغو لبورصة جوهانسبرغ الأربعاء.

نبذة عن الشركتين

( وفق موقعهم الرسمي والبيان)

- تأسست أفري فاينانس عام 2015 في موريشيوس وبعدها انتقلت لدبي. وهي تركز على الأسواق الناشئة خاصة أفريقيا ومتواجده في 35 دولة.

- أما شركة مانتينغو فتأسست قبلها، عام 2010، وتم إدراجها في بورصة جوهانسبرغ منذ 2012، وتعمل في مجالات التعدين والطاقة.

تفاصيل الصفقة المحتملة

(بحسب بيان البورصة)

- تتضمن صفقة الاستحواذ العكسي المحتملة أصدار شركة مانتينغو 650 مليون سهم جديد لشركة أفري مقابل الحصول على جميع أصولها.

-في حال إتمام الصفقة ستؤدي إلى انخفاض حصة مساهمى شركة مانتينغو في مانتينغو لـ 33.3% مقابل حصول أفرى على النسبة المتبقية.

-ويتم حاليًا استكمال عملية الفحص النافي للجهالة، حيث قيمت مانتينغو شركة أفيري مبدئيًا عند 120 مليون دولار، بينما قيمت أفيري شركة مانتينغو عند 60 مليون دولار.

