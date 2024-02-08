وقعت شركة الطاقة الحكومية الجزائرية "سوناطراك" مع الشركة الألمانية "في إن جي هاندل و فيرتريب جي إم بي أيش" عقد لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي على المدى المتوسط، بحسب بيان من الشركة الجزائرية يوم الخميس.

وتسعى الجزائر إلى رفع إنتاجها من النفط والغاز للاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وتطمح إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز الموجه للتصدير خلال السنوات القادمة.

لم يذكر البيان قيمة العقد وكميات الغاز التي ستصدرها سوناطراك بموجب هذا العقد المبرم.

ونقل البيان تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة "في إن جي" أولف هايتمولر، قال فيها إنه بموجب هذا العقد تصبح "في إن جي" أول مؤسسة ألمانية تشتري الغاز المنقول عبر الأنابيب من الجزائر.

وشركة " في إن جي هاندل و فيرتريب جي إم بي أيش" هي إحدى شركات " في إن جي" التي تعمل في قطاع الغاز ولديها حوالي 20 شركة تابعة لها في ألمانيا وأوروبا.

وتنتج الجزائر سنويا ما لا يقل عن 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتوجه أكثر من 50 مليار متر مكعب منه للتصدير، وفق بيانات لوكالة الأنباء الجزائرية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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