أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية وشريكتها إيني الإيطالية، في بيان يوم الأحد، اكتشاف نفطي في بئر جديد، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أنه يحتوي على ما يقرب من 140 مليون برميل من النفط الخام.

وتخطط سوناطراك وإيني لحفر بئر ثانية خلال شهر أبريل 2022، لتقييم حجم الاكتشاف، ومن المقرر بدء الإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2022.

وسوناطراك هي شركة حكومية، تعمل في توزيع الغاز الطبيعي والوقود والنفط والمنتجات البترولية الأخرى، إضافة للتصدير لأسبانيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)