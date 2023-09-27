تعتزم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات السعودية "سبكيم" إنشاء مصنع إنتاج الأمونيا الزرقاء (منخفض الكربون) في مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية، وفق بيان الشركة الأربعاء على بورصة "تداول السعودية".

والأمونيا الزرقاء هي أحد مصادر الطاقة منخفضة الكربون، ويتم إنتاجها من النيتروجين والهيدروجين، ويمكن استخدامها في محطات الطاقة لإنتاج كهرباء منخفضة الكربون، ويتم نقلها باستخدام السفن التقليدية.

ووفق البيان، استلمت الشركة موافقة وزارة الطاقة السعودية لتخصيص كميات اللقيم اللازم - وهي مادة خام من النفط ومشتقاته تستخدم في عدة صناعات- لإقامة المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.2 مليون طن سنويا.

وستقوم الشركة باستخدام التقنيات الرائدة والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة واللقيم، حسب البيان.

و"سبكيم"، التي تأسست في عام 1999، تعمل في صناعة البتروكيماويات، وهي شركة قابضة لديها مجموعة من الشركات التابعة، كما أنها مدرجة في البورصة السعودية منذ 2006 بحسب موقع البورصة السعودية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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