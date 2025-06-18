PHOTO
تواجه مصر منعطف حاسم لإعادة ترسيخ مكانتها كمُصدر قوي ومستدام للغاز الطبيعي. ويعتمد النجاح على اتخاذ إجراءات سريعة على عدة جبهات منها:
- تسوية الديون المستحقة لشركات النفط العالمية
- تحديث وتوسيع مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال وشبكات الأنابيب في البلاد
- تعزيز التحالفات الإقليمية
ونستعرض في هذا التقرير وضع قطاع الغاز الطبيعي في مصر، التحديات وكيفية الوصول لأهداف الدولة في هذا القطاع.
للاطلاع على التقرير، أضغط هنا
(إعداد: أحمد سالمان، ترجمة: شيماء حفظي، تحرير ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#تحليلمطول
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا