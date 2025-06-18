تواجه مصر منعطف حاسم لإعادة ترسيخ مكانتها كمُصدر قوي ومستدام للغاز الطبيعي. ويعتمد النجاح على اتخاذ إجراءات سريعة على عدة جبهات منها:

- تسوية الديون المستحقة لشركات النفط العالمية

- تحديث وتوسيع مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال وشبكات الأنابيب في البلاد

- تعزيز التحالفات الإقليمية

ونستعرض في هذا التقرير وضع قطاع الغاز الطبيعي في مصر، التحديات وكيفية الوصول لأهداف الدولة في هذا القطاع.

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(إعداد: أحمد سالمان، ترجمة: شيماء حفظي، تحرير ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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