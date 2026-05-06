قررت شركة شل العُمانية للتسويق، العاملة في قطاع تسويق الوقود والزيوت والمدرجة في بورصة مسقط، إعادة تقييم خططها المتعلقة ببيع بعض أصولها، في ظل التطورات الأخيرة بالمنطقة بشأن حرب إيران، وفق بيان من الشركة للبورصة الأربعاء.

خلفية سريعة جدا

(وفق إفصاحات الشركة)

كانت الشركة قد كشفت في ديسمبر 2024 عن محادثات مع عدة أطراف بشأن بيع محتمل لعدد من أصول مرافق تخزين وتوريد منتجات الوقود التابعة لها في ميناء الفحل بمسقط، والتي تشمل خزانات لتخزين المنتجات البترولية، وخطوط أنابيب، ضمن خططها المستقبلية التي تتضمن التركيز على التنمية المستدامة وتحول الطاقة.

كما عينت الشركة مستشارين مستقلين قانوني ومالي، لإدارة عملية منظمة لطرح المناقصة والتواصل مع أطراف مهتمة محليا وإقليميا من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أنها تلقت عدد من العروض والنظر فيها.

لكن التطورات الأخيرة في المنطقة، وظروف السوق المتغيرة التي تؤثر على استقرار التعاملات التجارية وتوقيتها، دفعتها لإعادة النظر في القرار المناسب بشأن هذه الأصول.

وقالت الشركة في بيان الأربعاء إنها لم تبرم أي اتفاقية ملزمة، كما لم تتخذ قرار نهائي بشأن هذه الأصول وإن قرار إعادة التقييم هذا يأتي "آخذا في عين الاعتبار المصالح الوطنية، والظروف السائدة في السوق، واستدامة الأعمال التشغيلية.. هذا التقييم المستمر يعد جزءا من توجه الشركة الأعم لمراجعة ملف أصولها بما يتوافق مع مستهدفاتها الاستراتيجية طويل الآمد،" وفق بيان الأربعاء.

وتشير توقعات إلى ارتفاع محتمل في الطلب على النفط بعد انتهاء الحرب في إيران، واستقرار الأسعار وعودة حركة الشحن وفتح مضيق هرمز.

نبذة عن شل العمانية للتسويق

(بحسب موقعها الإلكتروني + بيانات البورصة)

يعود نشاط شل العُمانية للتسويق في سلطنة عُمان إلى عام 1958، حين تأسست تحت اسم شركة شل المحدودة، قبل أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة في عام 1997 تحت اسمها الحالي. وأدرجت في البورصة عام 2002.

تعمل في تسويق الوقود وزيوت التشحيم، وتدير شبكة تضم نحو 200 محطة خدمة موزعة في عمان، كما تمتلك وتشغل مصنع مزج زيوت في عُمان.

تمتلك مجموعة شل العالمية 49% من أسهمها.

خلال الربع الأول من العام 2026، قفز صافي أرباح الشركة إلى 2.1 مليون ريال عماني (5.5 مليون دولار) مقارنة بـ 1.1 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من 2025، بدعم نمو الإيرادات، وفق بيانات أولية مرسلة للبورصة.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

