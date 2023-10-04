فاز تحالف دولي مكون من شركات قطر للطاقة الحكومية وإيني الإيطالية وبي بي البريطانية بحقوق الاستكشاف والإنتاج في منطقة بحرية جديدة في مصر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية يوم الأربعاء.

يأتي هذا فيما تسعى مصر إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والبترول لزيادة صادراتها وتلبية احتياجات السوق المحلي، وإلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الطاقة، في وقت تعاني فيه من أزمة في توفير السيولة الدولارية.

ووفق الوكالة القطرية، فقد منحت وزارة البترول المصرية حقوق الاستكشاف والإنتاج في المنطقة "EGY-MED-E8" بشرق مدينة بورسعيد إلى التحالف، على أن تكون شركة إيني المشغل بحصة 34%، فيما ستكون حصة قطر للطاقة 33%، وبي بي 33%.



وتقع منطقة الاستكشاف شرق بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط، في أعماق مياه تصل إلى 800 متر، وتغطي مساحة تبلغ حوالي 2,600 كيلومتر مربع.



وقال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وفق الوكالة، إن الفوز بحقوق الاستكشاف والإنتاج "يزيد رقعة تواجدنا في جمهورية مصر العربية".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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