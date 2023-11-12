قالت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، مساء يوم الأحد، إن انقطاع مفاجئ لإمدادات غاز الوقود عن مصفاة الزور بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسية تسبب في توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج.

ومصفاة الزور هي من أكبر مصافي النفط في العالم بطاقة تكرير تبلغ 615 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي، وتساهم في تخفيض الغازات الملوثة المنبعثة من محطات توليد الكهرباء بنسبة 75%، من خلال توفير وقود منخفض الكبريت، وفق وزارة النفط الكويتية.

وأضافت الشركة، في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن الفرق الفنية في المصفاة بدأت العمل على إعادة التشغيل التدريجي لوحدات الإنتاج، متوقعة أن "تستغرق عمليات إعادة التشغيل ما يقارب عشرة أيام للعودة للطاقة الإنتاجية السابقة".

وأشارت الشركة إلى أنه يتم أخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تأثر عمليات إمداد الوقود منخفض الكبريت لمحطات توليد الكهرباء والماء وكذلك عدم تأثر عمليات التصدير لمنتجات المصفاة.

للمزيد:كيبك" الكويتية: تشغيل المصفاة الثالثة بمجمع الزور البترولي قبل نهاية أكتوبر الجاري

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا