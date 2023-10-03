قالت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، يوم الثلاثاء، إنه سيتم تشغيل المصفاة الثالثة بمجمع الزور البترولي قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، وفق بيان للشركة أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وستكون تلك المصفاة الوحدة الأخيرة في "مصفاة الزور" بالمجمع، إذ تتكون مصفاة الزور من ثلاث مصافي مصغرة.

ومصفاة الزور هي من أكبر مصافي النفط في العالم بطاقة تكرير تبلغ 615 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي، وتساهم في تخفيض الغازات الملوثة المنبعثة من محطات توليد الكهرباء بنسبة 75%، من خلال توفير وقود منخفض الكبريت، وفق وزارة النفط الكويتية.

وبدأ تشغيل المصفاة الأولى (المرحلة الأولى) في نوفمبر الماضي، فيما تم تشغيل المصفاة الثانية (المرحلة الثانية) في مارس الماضي، لترتفع الطاقة التكريرية لمصفاة الزور إلى 410 ألف برميل يوميا من النفط، على أن تصل إلى طاقتها القصوى البالغة 615 ألف برميل يوميا مع بدء تشغيل المصفاة الثالثة.

وقالت كيبك، التي تتبع مؤسسة البترول الكويتية الحكومية، في بيانها الثلاثاء، إنه يتم حاليا إجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من سلامة الوحدات في المصفاة الثالثة.

ويأتي مشروع مصفاة الزور، الذي تبلغ تكلفته 4.87 مليار دينار كويتي (نحو 15.8 مليار دولار)، في إطار سعي الكويت لزيادة إنتاجها وصادراتها من المواد البترولية منخفضة الكبريت لتلبية متطلبات الأسواق العالمية وبالتالي تعزيز عائدات الدولة، وكذلك لتوفير إمدادات من الوقود المتوافق مع البيئة لمحطات توليد الكهرباء لتلبية الطلب المحلي.

وفي أبريل الماضي، قالت كيبك إنه تم تزويد 18 دولة بالمنتجات البترولية من مصفاة الزور، التي تقع في منطقة الزور على بعد 90 كيلومتر من جنوب العاصمة الكويت.

للمزيد: كيبك الكويتية تعلن تشغيل وحدة التقطير الثالثة والأخيرة في مصفاة الزور

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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