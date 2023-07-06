أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) - وهي إحدى شركات البترول الرئيسية في الدولة - تشغيل وحدة تقطير النفط الخام رقم 21 الثالثة والأخيرة في مصفاة الزور أحد أهم مشاريع الطاقة في البلاد.

وتسعى الكويت، التي تعتمد بشكل كبير على النفط، إلى تعزيز صادراتها البترولية لدول أوروبا وأمريكا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية.

وحسب بيان الشركة على تويتر ، الأربعاء، " يعد هذا الإنجاز خطوة تمهيدية إيذانا بقرب بدء التشغيل المرتقب لمصفاة الزور بكامل طاقتها ".

وتتوقع كيبك وصول الطاقة التكريرية للمصفاة القصوى إلى 615 ألف برميل يوميا من النفط مع بدء تشغيل الوحدة الثالثة والأخيرة.

وفي نوفمبر الماضي، بدأت كيبك التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور بعد أن بدأت في أكتوبر إنتاج وبيع كميات أولية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية.

وتقع المصفاة في منطقة الزور على بعد 90 كيلومتر من جنوب العاصمة الكويت.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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