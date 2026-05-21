باعت الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حصة من أسهمها في شركة أوكيو للصناعات الأساسية، العاملة في قطاع البتروكيماويات والمدرجة في بورصة مسقط، عبر آلية سجل الاكتتاب المعجّل (ABB) التى تتم لأول مرة في أسواق رأس المال العُمانية، وفق بيان لإى اف جي هيرمس، مستشار الصفقة الأربعاء.

ويتم من خلال آلية سجل الاكتتاب المعجّل (ABB) طرح كميات كبيرة من الأسهم لمستثمرين مختارين خلال فترة زمنية قصيرة مع التركيز على سرعة التنفيذ.

خلفية سريعة

(بحسب بيانات سابقة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومواقع الشركات الرسمية)

تأسست الشركة السعودية العُمانية للاستثمار في 2023 كشركة استثمارية مشتركة بين السعودية وسلطنة عُمان ومقرها عُمان.

تأسست شركة أوكيو للصناعات الأساسية عام 2006، وأُدرجت في بورصة مسقط خلال 2024. وتعمل في إنتاج الميثانول، الأمونيا وغاز البترول المسال وهى تابعة لمجموعة "أوكيو" للنفط الحكومية.

التفاصيل

(وفق بيان إى اف جي هيرمس وبيانات السوق)

- قامت الشركة السعودية العُمانية للاستثمار ببيع حصتها بقيمة 92.5 مليون دولار، ما يمثل 127.1 مليون سهم من أسهم أوكيو للصناعات الأساسية.

- قدر سعر السهم حول مستوى 0.27 للسهم، بحسب حسابات زاوية عربي والتي بنيت على بيان إى اف جي الذي قال إن سعر الطرح جاء بارتفاع يقارب 52% فوق سعر السهم المسجل في 31 ديسمبر 2025 والبالغ 0.184 ريال عماني. وبلغ سعر إغلاق أوكيو للصناعات الأساسية الخميس 0.25 ريال للسهم.

- وتم تغطية الاكتتاب بالكامل خلال ساعة واحدة فقط من بدء الطرح، فيما أُغلقت الصفقة خلال أربع ساعات.

- وجاء بيع تلك الحصة بمشاركة مستثمرين محليين ودوليين، ومؤسسات استثمار عالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: أمنية عاصم، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح)

