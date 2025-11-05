تصدرت السعودية والجزائر قائمة الدول التي تبرم عقود غاز بقيمة مليار دولار في أكتوبر، وفق موقع الطاقة المتخصص في أخبار القطاع.

الشهر الماضي، وقعت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية عقد بقيمة 5.4 مليار دولار مع شركة مداد السعودية لاستكشاف واستغلال المحروقات في منطقة امتياز إليزي.

سيُمول الشريك السعودي عمليات الاستكشاف والتطوير بالكامل على مدى سبع سنوات.

بنهاية مدة العقد، يستهدف البلدان الوصول إلى إنتاج 993 مليون برميل نفط مكافئ، بما في ذلك 125 مليار متر مكعب من الغاز القابل للتسويق و204 مليون برميل من المحروقات السائلة، تتضمن 103 مليون برميل من غاز البترول المسال و101 مليون برميل من المكثفات.

خلال الفترة نفسها، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي إحدى أكبر صفقاته، بقيمة 11 مليار دولار، مع شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، صندوق GIC السيادي السنغافوري، والصندوق العربي للطاقة، لتطوير حقل الجافورة.

يُعد هذا الحقل أكبر مشروع للغاز غير المصاحب في السعودية، باحتياطيات تقدر بـ 229 تريليون قدم مكعب، مما يجعله محور استراتيجي ضمن خطة أرامكو لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% بحلول عام 2030.

وتشمل الصفقات المهمة الأخرى في المنطقة تلك التي وقعتها قطر مع الهند، وصفقة مصر لتسييل الغاز من حقل كرونوس القبرصي، والعراق مع شركة أكسليريت إنرجي الأمريكية.

