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وقعت شركة قطر للطاقة وشركة كونوكوفيليبس الأمريكية على اتفاقيتين لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال لمدة تصل إلى أكثر من 15 عام، بحسب ما أعلنت عنه الشركة القطرية يوم الثلاثاء في تغريدة.

وبموجب الصفقة، ستحصل ألمانيا على مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا اعتبارا من عام 2026، بحسب ما نقلته رويترز.

ونقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي للشركة القطرية سعد الكعبي أثناء توقيع الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك مع كونوكوفيليبس أُقيم في الدوحة قوله "تعتبر ألمانيا أكبر سوق غاز في أوروبا... نحن ملتزمون بدعم أمن الطاقة".

وتأتي هذه الصفقة بعد أن وقعت قطر للطاقة على عقد مماثل مع شركة سينوبك الصينية في 21 نوفمبر.

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وأظهرت قطر للطاقة لقطات من حفل توقيع بيع الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تزويده لألمانيا من مشروعي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي في قطر.

وكانت قطر قد وقعت عقود لتطوير حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي التي من شأنها أن تعزز طاقة تسييل الغاز الطبيعي إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن سنوي حاليا.

وتبلغ حصة كونوكوفيليبس في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي 3.12% و6.25% في حقل الشمال الجنوبي.

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا إلى استبدال إمدادات الغاز الروسي بعد الحرب الأوكرانية.

وعن الكعبي وهو أيضا وزير الدولة لشؤون الطاقة نقلت وكالة الأنباء القطرية تصريحا له مفاده أن قطر تفصل السياسة عن التجارة. ولم تنقل الوكالة الرسمية سياق الحديث ولكن تعرضت قطر لانتقاد من بعض المسؤولين الألمان حول أهلية الدولة الخليجية استضافة كأس العالم.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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