وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مع شركة سينوبك الصينية لتزويدها بإمدادات الغاز الطبيعي المسال لـ 27 عام، بحسب ما نقلته رويترز عن الرئيس التنفيذي للشركة القطرية سعد الكعبي يوم الاثنين.

ووصف الكعبي الإنجاز بالمهم لأنه يندرج ضمن أول اتفاقية بيع وشراء لمشروع حقل الشمال الشرقي. وستبلغ الإمدادات 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال.

يأتي توقيع الاتفاق فيما تتسابق الدول على تأمين احتياجاتها من الغاز بعد أن قررت أوروبا استبدال الغاز الروسي بأخرى.

وقعت قطر عقود لتطوير حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي من شأنها تعزيز طاقة تسييل الغاز الطبيعي إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن سنوي حاليا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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