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نفت منظمة أوبك المصدرة للنفط أنها دعت غايانا إلى الانضمام إليها كعضو في المنظمة، وفقا لبيان صدر عنها يوم الثلاثاء.

وتعتبر غايانا التي تقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية من بين منتجي النفط الخام الأسرع نموا في العالم.

وجاء بيان أوبك ردا على ما نشرته تقارير أخيرة لم تسمها المنظمة.

وأضاف البيان أن أوبك دعت فيكرام بهارات وزير الموارد الطبيعية في غايانا إلى المشاركة في منتدى عن الطاقة تنظمه في فيينا في 5-6 يوليو المقبل.

وعن غايانا، قالت أوبك في البيان إنها تدرك أنها لاعب صاعد في سوق النفط العالمي و"تتمتع بإمكانيات هائلة".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد نشرت تقرير يوم الاثنين عن دعوة أمين عام المنظمة هيثم الغيص ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان غايانا إلى الانضمام إلى أوبك، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن الصحيفة.

وتضم أوبك في الوقت الحالي 13 عضو أعضاء من بينهم السعودية والإمارات والعراق ودول أخرى.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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