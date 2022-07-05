قررت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" الإبقاء على أغلبية مشروعاتها في مجال النفط والغاز باستثناء أصول عمليات الاستكشاف والإنتاج في هولندا.

وقالت الشركة في بيان يوم الثلاثاء، إنها استكملت مراجعة استراتيجية لأعمالها في مجال النفط والغاز وقررت الإبقاء على محفظة مشروعاتها باستثناء الأصول المرتبطة بعمليات الاستكشاف والإنتاج في هولندا التي مازالت قيد المناقشة "لغاية اليوم".

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة: "...أما قرار بيع أصولنا المرتبطة بالاستكشاف والإنتاج في هولندا فيستند إلى طبيعة هذه الأصول ومساهمتها المحدودة نسبيا في أرباح المجموعة بشكل عام".

وأوضح أن مشروعات النفط والغاز بشكل عام تحقق قيمة إضافية للمجموعة وأصحاب المصلحة، وتساهم بأكثر من 15% من إيرادات وأرباح المجموعة.

تعمل طاقة، التي تأسست في 2005 في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز في عدة دول بينها الإمارات والسعودية وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وعُمان، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

ووقعت الشركة الشهر الماضي على اتفاقية للاستحواذ على حصة مسيطرة من أصول شركة "مصدر" في مجال الطاقة المتجددة، وذلك إلى جانب مبادلة وأدنوك.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع متوسط إنتاج النفط والغاز بنسبة 5% إلى 127 ألف برميل مكافئ نفطي يوميا نتيجة لزيادة الإنتاج في أعمالها في أوروبا، فيما حققت الشركة زيادة 20% في الإيرادات الفصلية مدعومة بارتفاع الأسعار مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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