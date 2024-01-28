قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية عبد الرزاق عربيات إن الأردن خسر 500 ألف سائح في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين فقط من جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

وتضررت السياحة في الأردن ومصر بفعل الحرب في غزة -وهو ما يتماشى مع توقعات سابقة- فيما يُعتبر القطاع حيوي لاقتصاد البلدين، وفي وقت كان الأردن يسعى فيه إلى دعم تعافي القطاع لديه من تداعيات كورونا.

وقال عربيات، لزاوية عربي من داخل جناح الأردن في المعرض الدولي للسياحة (فيتور 2024) في إسبانيا، إنه يتم حاليا الترويج لبرامج سياحية جديدة للأردن، بعد توقف برامج مشتركة إلى مزارات مقدسة كانت تتضمن إسرائيل في ظل تداعيات الحرب في غزة.

وأضاف أن عدد السائحين الوافدين إلى الأردن خلال عام 2023 شهد نمو بـ 20% مقارن بعام 2019 قبل جائحة كورونا، وبنسبة نمو تتجاوز 30% مقارنة بعام 2022.

وبلغ دخل الأردن من السياحة العام الماضي 5.4 مليار دينار أردني (نحو 7.6 مليار دولار) بزيادة سنوية بنسبة 19% عن عام 2022، وفق عريبات.

وأشار إلى أن الأردن يستهدف خلال العام الجاري عن طريق دخول أسواق جديدة الحفاظ على نفس أعداد السائحين المسجلة في عام 2023، والبالغة نحو 5.3 مليون سائح مبيت (قضى أكثر من ليلة في الأردن)، ونحو 6.5 مليون زائر ليوم واحد فقط.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية إن بلاده تعمل حاليا على برامج سياحية مشتركة مع دول خليجية هي السعودية، وقطر، والإمارات، متوقعا بدء هذه البرامج في النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف أن تلك البرامج ستستخدم خطوط الطيران لهذه الدول الخليجية، والتي تصل إلى دول بعيدة، مثل الصين وإندونيسيا وماليزيا واليابان وهي دول يحب مواطنوها زيارة دول الخليج.

إضافة إلى هذا، يعتزم الأردن استئناف تشغيل خط طيران إلى العاصمة الروسية موسكو اعتبارا من مارس المقبل، وذلك لاستهداف السوق الروسي، وفق عريبات.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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