تستهدف مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات المصرية، افتتاح مشروعين بالبحر الأحمر خلال العام الجاري، والحصول على تسهيلات بنكية لتمويل مشروعات وتوسعات، وفق ما قاله رئيس المجموعة كامل أبو علي لزاوية عربي.

وتأسست بيك الباتروس، وهي إحدى أكبر المجموعات السياحية في مصر، في عام 1992. وتمتلك 25 فندق في الغردقة، ومرسي علم، وسهل حشيش، وشرم الشيخ، بالإضافة إلى فنادق في المغرب.

وتكثف شركات عاملة في قطاع الضيافة في مصر، جهودها لرفع طاقتها الاستيعابية من الغرف الفندقية في مختلف المناطق، في ظل سعي مصر لمضاعفة عدد السائحين الوافدين إليها ليبلغ 30 مليون سائح بحلول عام 2028، فيما تشهد مدن البحر الأحمر زخم مؤخرا مع اهتمام السعودية بتطوير الجانب الآخر من ساحل البحر.

تفاصيل المشروعات

وقال أبو علي إن المجموعة ستفتتح مشروعها في بورتو فينو بمدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر بطاقة 740 غرفة فندقية، خلال الشهر القادم.

كما تستهدف الشركة افتتاح مشروع في مكادي بورتو على ساحل البحر الأحمر في شهر سبتمبر القادم بطاقة فندقية 650 غرفة. وهو أول مشروع للشركة في هذه المنطقة.

وقال أبو علي أنه بعد افتتاح المشروعين "سترتفع الطاقة الفندقية (للشركة) إلى 14.5 ألف غرفة فندقية".

وتتوقع مصر نمو سياحي خلال العام الجاري، بعد أن واجه القطاع تحديات في الربع الأخير من العام 2023 بسبب الأوضاع الجيوسياسية ممثلة في حرب غزة المندلعة منذ أكتوبر الماضي، ورغم ذلك سجل عدد السائحين الوافدين على مصر خلال عام 2023 رقم قياسي بلغ 14.906 مليون سائح.

تسهيلات بنكية

قال أبو علي إن المجموعة تسعى للاستفادة من مبادرة حكومية طُرحت نهاية العام الماضي، لتوفير تمويلات بقيمة 50 مليار جنيه لشركات القطاع السياحي لدعم تعافيه.

وتستهدف الشركة الحصول على تسهيلات بنكية ضمن المبادرة - لم يُحدد رئيس المجموعة قيمتها - لتمويل مشروعات جديدة وتجديد مشروعات قائمة.

(إعداد: صفية منير، تحرير: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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