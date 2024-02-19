تتوقع مصر أن يحقق قطاع السياحة لديها نمو خلال العام الجاري يتراوح بين 6 إلى 7% مقارنة بالعام الماضي 2023، وفق ما قاله وزير السياحة المصري أحمد عيسى.

لكن عيسى قال، يوم الاثنين خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه جريدة المال المصرية، ، إنه من الصعب التنبؤ بأعداد هذا العام.

وأشار إلى أن أعداد السائحين الوافدة إلى مصر منذ بداية العام الجاري (فترة 40 يوم) زادت عن مثيلتها من العام الماضي بنحو 7%.

وكان عدد السائحين الوافدين على مصر خلال عام 2023 سجل رقم قياسي بلغ 14.906 مليون سائح، وهو أقل مما كانت تتوقعه البلد، لكنه أتى في ظل تحديات واجهها قطاع السياحة في الربع الأخير من العام بسبب الأوضاع الجيوسياسية ممثلة في حرب غزة المندلعة منذ أكتوبر الماضي.

ووسط توقعات بتأثير الحرب القائمة على السياحة في البلدان المجاورة، كان عدد السياح الوافدين على مصر خلال الربع الأخير من 2023 أقل بـ 600 ألف سائح مما كانت تتوقعه البلد.

وتمثل السياحة مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لمصر، التي تعاني حاليا من أزمة في توفير السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والتي أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية، وأدى إلى قفزات كبيرة في معدل التضخم.

وأرجع وزير السياحة الزيادة في عدد السياح خلال أول 40 يوم من العام الجاري إلى برنامج تحفيز الطيران الذي أقرته الوزارة عقب اندلاع أحداث غزة، خوفا من تأثر السياحة سلبا بالحرب، والذي يمنح حافز لشركات الطيران حسب نسبة امتلاء الطائرة.

وتقدم مصر حوافز إضافية بقيمة 500 دولار لكل رحلة تهبط في شرم الشيخ، وفق ما قاله وزير السياحة في نوفمبر الماضي.

توقعات ومستهدفات

توقع وزير السياحة أن تصل حصة مصر من السياحة العالمية إلى 30 مليون سائح من 1.8 مليار سائح عالميا بحلول عام 2028. ويمثل هذا هدف أعلنت مصر سابقا سعيها لتحقيقه عن طريق زيادة عدد الغرف الفندقية ومقاعد الطيران.

وقال وزير السياحة، الاثنين، إن الوزارة تعمل بمساعدة القطاع الخاص لزيادة عدد الغرف الفندقية، حيث تم الإعلان عن مبادرة لقطاع السياحة لتمويل بناء الغرف الفندقية بفائدة 12%، مدعومة من وزارة المالية، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد إضافة 14 ألف غرفة جديدة.

وتستهدف وزارة السياحة إضافة 25 ألف غرفة فندقية خلال العام الجاري، و40 ألف غرفة جديدة في عام 2025 حتى يصل عدد الغرف الفندقية في مصر إلى 430 ألف في عام 2028، وفق عيسى.

وأعلن الوزير أنه سيتم الإعلان عن حوافز جديدة الشهر الجاري لتشجيع القطاع الخاص على بناء مزيد من الغرف الفندقية، منها إجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للقطاع السياحي.

منتج جديد

قال وزير السياحة المصري إنه سيتم خلال فعاليات معرض برلين الدولي للسياحة الذي سيقام الشهر المقبل إطلاق منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد لتكون بذلك القاهرة "short City break".

والهدف من ذلك المنتج هو زيادة مدة الإقامة بالقاهرة وزيادة حركة السياحة الوافدة على المدينة خلال الأعوام المقبلة لتصل إلى استقبال ملايين السائحين خلال عام 2028.

وسيتحقق ذلك، وفق الوزير، عن طريق وسائل جذب السائح منها افتتاح المتحف المصري الكبير، وعدد من المزارات الجديدة داخل القلعة مما يزيد من مدة زيارة القاهرة.

وكان قطاع السياحة من بين أكثر قطاعين تأثرا بالحرب في غزة المستمرة للشهر الرابع، والتي أثرت في اقتصاديات دول الجوار وكان التأثير شديد، وفق ما قاله جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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