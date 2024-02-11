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قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن قطاعي السياحة والتجارة كانا الأكثر تاثرا بالحرب في غزة.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومات بدبي، الأحد، أن الحرب على غزة أثرت في اقتصاد فلسطين ثم في اقتصاديات دول الجوار وكان التأثير شديد.

ووفق ما قاله أزعور بالإنجليزية ونقلته ترجمة فورية للمؤتمر للعربية، فقد كان هناك ضغط متنامي على أهم قطاعين في الاقتصاد وهما السياحة، والتجارة حيث انخفضت معدلات التجارة والتبادل التجاري مع ارتفاع تكلفة النقل ورسوم التأمين للتجارة العالمية، وهو ما ظهر بشكل أكبر في يناير من العام الجاري بفعل التوترات في البحر الأحمر.

وتسببت ضربات الحوثيين ضد سفن إسرائيلية أو متجهة لإسرائيل في البحر الأحمر في توقف عبور الكثير من سفن الشحن إلى البحر الأبيض عبر قناة السويس والتوجه لطريق رأس الرجاء الصالح ما زاد من وقت الشحن وتكلفته.

وأشار أزعور إلى أن قطاع الطاقة كان أقل تأثرا من هذين القطاعين، ما خفف من أثر الصدمة.

وخلال نفس الجلسة، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق يراقب التأثيرات المالية الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط والحرب في غزة والتي وصفتها "بالوخيمة" على غزة. ولكنها قالت في الوقت نفسه إنها متفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي وأنه يبدو متين رغم الاضطرابات الحالية وحالة عدم اليقين.

الذكاء الصناعي والنفط

توقعت مديرة الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% على المدى المتوسط من معدل تاريخي عند 3.8% وقالت إن هذا بسبب عدة عوامل منها تطوير الذكاء الصناعي، والذي قد يأخذ محل نحو 40% من الوظائف في المنطقة العربية وعالميا.

وقالت غورغييفا إن الصندوق سينشر وثيقة الاثنين تظهر أن إنهاء دعم الطاقة قد يوفر نحو 336 مليار دولار في المنطقة ما يعادل اقتصادي ليبيا والعراق.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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