قال وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، يوم الأربعاء، إن عدد السائحين الوافدين على مصر خلال عام 2023 سجل رقم قياسي هو 14.906 مليون سائح، على الرغم من تحديات مختلفة خلال العام الماضي، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وفي ظل الحرب القائمة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، كانت هناك توقعات بأن تتأثر السياحة في بلدان مجاورة في المنطقة من بينها مصر.

ورغم تلك الاضطرابات الجيوسياسية، لم تعدل مصر مستهدفاتها لعدد السائحين خلال عام 2023، البالغ 15 مليون سائح.

وتمثل السياحة مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لمصر، التي تعاني حاليا من أزمة في توفير السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والتي أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية، وأدى إلى قفزات كبيرة في معدل التضخم.

ولفت وزير السياحة، الأربعاء، إلى أن الرقم القياسي السابق لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان سُجل في عام 2010 وبلغ 14.731 مليون سائح.

وقال: "شهد الربع الرابع من عام 2023 إقبال كبير في حركة السياحة، وهو يُعد الثاني في التاريخ، حيث سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، وذلك بمعدل زيادة بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

لكنه أضاف أن عدد السائحين خلال الربع الرابع كان أقل بـ"600 ألف سائح عن المخطط وعن الممكن تحقيقه لهذه الفترة من العام، وذلك بسبب الحرب على غزة".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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