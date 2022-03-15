أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة توقيع صفقة استحواذ على 100% من أسهم مجموعة كلودي الألمانية العاملة في مجال مستلزمات الحمامات والمطابخ، وفقا لبيان من الشركة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة، في بيانها، إن الصفقة مشروطة بموافقة الجهات التنظيمية، وإن الطرفين يعملان على إنهاء تنفيذها بحلول 31 مايو المقبل، لكنها لم تذكر قيمة الصفقة.

نبذة عن الشركتين

سيراميك رأس الخيمة: تأسست عام 1989 ومقرها في الإمارات، وهي متخصصة في تصنيع بلاط السيراميك والخزف الحجري والأدوات الصحية وتخدم عملاء في أكثر من 150 بلد في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا، وتبلغ مبيعات المجموعة السنوية نحو 1 مليار دولار.

كلودي: هي شركة ألمانية تعمل في مجال تصنيع مستلزمات الحمامات والمطابخ منذ ما يقرب من 100 عام، في ألمانيا والنمسا والمجر والإمارات، وتبلغ إيرادات المجموعة 120 مليون يورو (131.9 مليون دولار)، بحسب بيان شركة رأس الخيمة.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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