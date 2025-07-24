تخطط شركة ريفي للتمويل متناهي الصغر المصرية، التابعة لشركة سي آي كابيتال القابضة المدرجة ببورصة مصر، لإصدار سندات توريق بنحو مليار جنيه (20.4 مليون دولار) بحلول نهاية العام الجاري، ضمن برنامج أطلقته في 2023، وفق أحمد لبيب، الرئيس التنفيذي للشركة، لزاوية عربي على هامش فعالية بالقاهرة هذا الأسبوع.

وتنشط قطاعات التمويل غير المصرفي في مصر، في السنوات الأخيرة في ظل تضخم متسارع وارتفاع تكلفة المشتريات والتوسع. وقد بلغت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في أول 4 أشهر من 2025 نحو 31.8 مليار جنيه، وفق آخر بيانات رسمية متاحة.

"(الإصدار سيكون) آخر نوفمبر (أو) أول ديسمبر..هيبقى في حدود المليار جنيه،" وفق لبيب، مشيرا إلى أن هذا الإصدار سيكون ضمن برنامج بقيمة 3 مليار جنيه بدأ في 2023.

وتدرس ريفي - التي تأسست 2007 - الأدوات المالية المتاحة لتدبير التمويلات المستقبلية المستهدفة وبينها صكوك أو برنامج توريق جديد، وفق لبيب، بدون تفاصيل.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا