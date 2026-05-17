تتوقع شركة يو للتمويل الاستهلاكي المصرية المعروفة بـ "فاليو" والمدرجة ببورصة مصر، تقديم تمويلات بقيمة تتراوح بين 1-1.5 مليار جنيه (18.8 - 28.3 مليون دولار) خلال السنة الأولى لشركتها التابعة التي تعتزم تأسيسها لهذا النشاط خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفق وليد حسونة الرئيس التنفيذي لـ فاليو خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مساء الخميس.

خلفية سريعة جدا

أعلنت فاليو - التي تعمل في مصر منذ 2017 وهي شركة تابعة لمجموعة إي إف جي القابضة المصرية المدرجة ببورصة مصر، خلال الشهر الجاري حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المقرر أن يبلغ رأسمال الشركة التابعة المخصصة لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 50 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تبدأ نشاطها خلال 3 شهور.

ما الجديد؟

"احنا اخذنا موافقة على التأسيس فاضل موافقة على إطلاق الخدمة متوقعين أنها تحصل إن شاء الله خلال الربع الثالث،" وفق حسونة، مضيفا "أتوقع أن أول 12 شهر من النشاط على الأقل هنكون مولنا من مليار لـ 1.5 مليار جنيه في عمليات التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وبدأت فاليو، التشغيل التجريبي لأول فرع لها في الأردن ضمن خطتها التوسعية في هذا السوق، فيما تستهدف وضع خطة متكاملة لخريطة العمل في الأردن بحلول يوليو المقبل. وكانت فاليو، حصلت في يناير الماضي 2026 على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني لإطلاق خدماتها رسميا في البلاد.

"توقعاتنا أن احنا نبقي عاملين من 3 لـ 5 مليون دولار حجم تمويلات في السوق الأردني خلال هذه السنة،" وفق حسونة.

وتعتزم الشركة البدء بنشاط التمويل الاستهلاكي في السوق الأردني، ثم سيتم إضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع بداية العام المقبل 2027، بحسب حسونة.

