تعتزم شركة يو للتمويل الاستهلاكي المصرية المعروفة بـ "فاليو" والمدرجة ببورصة مصر، تأسيس شركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال مدفوع 50 مليون جنيه (951.5 ألف دولار)، وفق وليد حسونة الرئيس التنفيذي لفاليو لزاوية عربي.

وقد حصلت فاليو، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق بيان مرسل لبورصة مصر الأحد، دون مزيد من التفاصيل عن الشركة الجديدة أو موعد انطلاقها.

وردا على سؤال عن قيمة رأس مال الشركة الجديدة وموعد بدء نشاطها، قال حسونة :"هنبدأ إن شاء الله أعمالنا خلال 3 شهور.. (رأس المال) المدفوع 50 مليون جنيه".

تعمل فاليو في مصر منذ 2017، وهي شركة تابعة لمجموعة إي إف جي القابضة المصرية المدرجة ببورصة مصر. بدأ التداول على أسهم فاليو بعد إدراج مباشر في بورصة مصر في يونيو 2025 بسعر مرجعي 0.777 جنيه للسهم.

وقد تم تحديد سعر الإدراج عند نفس السعر الذي تمت به عملية توزيع جزء من أرباح مجموعة إي إف جي المحتجزة على المساهمين في صورة أسهم في شركة فاليو، وفقا للقيمة الدفترية وليس القيمة الاسمية أو العادلة، وذلك بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفق بيانات السوق، تداول سهم فاليو خلال تعاملات الأحد عند نحو 13 جنيه، بارتفاع 1.4%.

