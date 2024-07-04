تستهدف شركة بلتون القابضة للخدمات المالية المصرية إصدار 10 صناديق استثمار بنهاية 2025، نصفها تقريبا خلال العام الجاري، وغير مدرجة بالبورصة، وفق ما قاله خليل البواب، رئيس الأسواق المحلية الإقليمية في بلتون القابضة لزاوية عربي.



وبلتون أحد أقدم بنوك الاستثمار في مصر، وتأسس في 2006. ويمتلك بلتون حاليا عدة صناديق استثمار كما يعمل في تقديم خدمات التداول والاكتتاب، والخدمات المالية غير المصرفية.

"من هنا لآخر السنة بنتوقع من 4 - 6 صناديق استثمار.. حاليا بندير 17 صندوق استثمار،" وفق البواب الذي أوضح أن المستهدف وصول عدد الصناديق إلى 10 بنهاية العام المقبل.

وحسب البواب، فمن بين الصناديق التي تعتزم بلتون إطلاقها صندوق متوافق مع الشريعة لمحاكاة مؤشر البورصة شريعة 33 المستحدث الشهر الماضي.

ويضم المؤشر 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتمثل الشركات 16 قطاع، بينها مجموعة طلعت مصطفى القابضة وإعمار مصر للتنمية، وسوديك، أوراسكوم كونستراكشون، أوراسكوم للتنمية مصر، وأبو قير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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