قرر مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار السعودية، المتخصصة في مجال الأوراق المالية وإدارة الاستثمارات، والمدرجة في السوق الموازية ببورصة "نمو" السعودية، تعيين سلام بن زكي الخنيزي رئيس تنفيذي جديد، وفق بيان الشركة للبورصة هذا الأسبوع.

تأسست ملكية عام 2014، وتم إدراجها في البورصة السعودية عام 2023، ومقرها الرئيسي في الرياض، وتعمل في حفظ الأوراق المالية، إدارة الاستثمارات، إدارة الصناديق الاستثمارية، تقديم الاستشارات المالية واستشارات تمويل الشركات.

نبذة عن المسؤول الجديد

(وفق البيان)

- حاصل على البكالوريوس في تخصص المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

- بدأ عمله كمدير ببنك الخليج الدولي البحريني خلال فرعه في السعودية من سبتمبر 2001 حتى أغسطس 2003.

- تولى منصب رئيس قطاع الأسهم وأسواق رأس المال في "جي بي مورغان" بالسعودية وذلك منذ أكتوبر2007 حتى يناير 2009.

- شغل منصب الرئيس التنفيذي للسعودي الفرنسي كابيتال"بي أس أف" منذ مارس 2021 وحتى مارس 2026.

- سيبدأ عمله الجديد في شركة ملكية للاستثمار في 1 يوليو 2026.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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