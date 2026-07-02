تتوقع شركة كليفر المصرية، والتي لديها تطبيق للخدمات المالية، مضاعفة حجم محفظتها التمويلية الخاصة بالتمويل الاستهلاكي بنهاية العام الجاري مقارنة بحجمها الحالي، وفق ما ذكره عمر شريف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع.

خلفية سريعة جدا عن الشركة

تأسست عام 2021 وبدأت العمل في 2023. وهي حاليا تقدم خدمات المدفوعات مثل الدفع الإلكتروني والتمويل الاستهلاكي من خلال منصتها الالكترونية.

وتعمل في السوق المصري.

الجديد

ردًا على سؤال من زاوية عربي على هامش المؤتمر حول حجم المحفظة التمويلية المتوقع الوصول إليها بنهاية العام الجاري، قال شريف: "يعنى بتهيقلي نوصل لـ 3 مليار جنيه (وهو ما يعادل 61.1 مليون دولار)". ويبلغ حجم محفظة الشركة التمويلية الآن 1.5 مليار جنيه، بحسب شريف أيضا.

كما تستهدف الشركة زيادة عدد العملاء من 700 ألف عميل إلى ما يتجاوز مليون عميل بنهاية 2027، بحسب شريف.

وتنوي الشركة حاليًا التركيز على التوسع في السوق المحلي، بحسب شريف، متوقعًا بدء التوسع في الخارج من عام 2028 في أسواق في دول الخليج أو شمال أفريقيا، وفق شريف.

(إعداد: صفية منير، تحرير: أمنية عاصم، مراجعة قبل النشر: وياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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