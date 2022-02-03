تخطط شركة "يلا في السكة"(YFS) المصرية التي تعمل في مجال توصيل الطلبات للتوسع في إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية العام الجاري، بحسب ما قالته ياسمين عبدالكريم الشريك المؤسس للشركة.

وقالت ياسمين في مقابلة عبر الهاتف مع زاوية عربي إن "مصر سوق كبير جدا، ونريد التوسع فيها أولا حتى نصل لمستوى قيادي في السوق".

وأضافت: "بالتوازي مع هذا ندرس أيضا فرص التوسع الخارجي، ونبحث عن السوق المناسب لهذه الخطوة... سنتوسع في بلد خارج مصر آخر هذا العام"، بحسب ما قالته الشريكة المؤسسة في "يلا في السكة" بدون ذكر تفاصيل.

نبذة سريعة عن الشركة

تأسست "يلا في السكة" في مصر عام 2020، وهي توفر خدمات توصيل طلبات للأفراد والشركات.

وأعلنت الشركة الأربعاء عن حصولها على 7 مليون دولار في جولة تمويلية بقيادة منصة تمويل المشاريع التابعة لـ "القابضة" (ADQ) الإماراتية.

وكان مؤسسو الشركة الذين يتمتعون بخلفيات اقتصادية في العمل المصرفي الاستثماري والتنمية البشرية، حصلوا على تمويل في جولة سابقة بقيمة 2.5 مليون دولار، بحسب ما قالته ياسمين.

التوسع داخل مصر

قالت ياسمين إن الشركة تعتزم استخدام التمويل الجديد في توسيع نشاطها ودخول مدن جديدة في مصر.

"نعمل حاليا في 5 مدن هي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنصورة، وطنطا، ونعتزم توسيع أعمالنا في هذه المدن بالإضافة إلى دخول مدن أخرى في الدلتا والقناة والصعيد".

تخدم "يلا في السكة" عدد كبير من السلاسل التجارية الكبيرة وأيضا مواقع التجارة الإلكترونية، والصيدليات ولديها أسطول يضم حوالي ألف سائق للدراجات التجارية والشاحنات الصغيرة، بحسب ما قالته ياسمين.

وأضافت: "من اليوم الأول كان تركيزنا على البقالة، لأنه قطاع يحتاج إلى هذه الخدمة بقوة، وأيضا تجار التجزئة والمنتجات الصيدلانية، والتجارة الإلكترونية".

وتقوم الشركة في الوقت الحالي بتوصيل 10 آلاف طلب كل يوم، وأنهت بالفعل توصيل 2.3 مليون طلب منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى نهاية العام الماضي، و "تسعى لمضاعفة هذا الرقم خلال 18 شهر"، بحسب ما قالته ياسمين.

ولم تفصح ياسمين عن حجم إيرادات الشركة لكنها قالت إنها تستهدف مضاعفة أرقام 2021 خلال العام الجاري.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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