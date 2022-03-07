حصلت شركة "نقلة" المصرية الناشئة، التي تمتلك تطبيق لخدمات النقل بالشاحنات، على تمويل بقيمة 10.5 مليون دولار في جولة تمويلية بقيادة شركتي السويدي إلكتريك وحسن علام القابضة المصريتين.

وقالت الشركة، في منشور عبر حسابها على لينكدإن يوم الاثنين، إنها ستستخدم التمويل الجديد في تطوير تقنياتهما ورقمنة خدماتها.

ماذا نعرف عن الشركة؟

(بحسب موقعها الإلكتروني)

نقلة هي شركة مصرية ناشئة تأسست في 2016، كأول منصة للنقل بالشاحنات في مصر، وتربط مالكي الشاحنات بشركات الشحن لتسهيل عملية نقل البضائع.

لدى المنصة تطبيقان الأول للعملاء، والثاني لسائقي الشاحنات وهما متوفرين على أنظمة التشغيل iOS و Android.

وبالنسبة للعملاء، يُمكن التطبيق العميل من تقديم تفاصيل شحنته التي يريد نقلها، ثم تقوم المنصة بترشيح السائق الأفضل لنقل الشحنة، ومن ثم يتلقى السائق أمر النقل عبر تطبيقه.

يتكون أسطول شاحنات "نقلة" من مجموعة من 13 نوع مختلف من الشاحنات لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، وتقول الشركة إن أغلب عملياتها تتمثل في نقل الصادرات والواردات من وإلى الموانئ المصرية.

تعمل المنصة مع أكثر من 400 عميل و 10.5 ألف سائق في جميع أنحاء مصر، بحسب وكالة بلومبرغ.

لدى المنصة تطبيق يحمل اسم NAQLA Store الذي يقدم خدمات الصيانة للشحانات الثقيلة منذ أواخر عام 2020.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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