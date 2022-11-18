قالت شركة أمازون، يوم الخميس إنه سيكون هناك المزيد من التخفيضات في مهام الموظفين، مع امتداد عملية التخطيط السنوية إلى العام المقبل واستمرار القادة في إجراء التعديلات.



يأتي هذا بعدما قررت الشركة يوم الأربعاء، تسريح بعض الموظفين وأبلغت البعض بأنه سيتم التخلي عنهم.



وفيما لم يعلن العدد النهائي للموظفين المتضررين، نقلت رويترز عن شخص مطلع على الأمر، إن الشركة لا تزال تستهدف حوالي 10 آلاف وظيفة، بما في ذلك في قسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية.



قال آندي جاسي الرئيس التنفيذي للشركة، في رسالة إلى موظفي أمازون: "سيتم مشاركة هذه القرارات مع الموظفين والمؤسسات المتأثرة في أوائل عام 2023".



وتأتي القرارات بعد نحو أسبوع من عمليات مماثلة قامت بها شركة ميتا المالكة لفيسبوك وتويتر في ظل ترقب عالمي لأزمة اقتصادية مقبلة قد تتضمن ركود.

للمزيد: تسريح نحو نصف موظفي تويتر

مارك زوكربيرج ينوي تسريح 11 ألف موظف من ميتا

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا