أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وواتساب وانستجرام" عزمها تسريح نحو 11 ألف موظف بما يمثل 13% من العاملين لديها البالغ عددهم إجمالي 87 ألف، بعد أقل من أسبوع من خطوة مشابهة أعلنتها تويتر.

قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في رسالة للموظفين نقلتها وسائل إعلام، إن تسريح العاملين "من أصعب التغييرات التي أجريناها في تاريخ ميتا"، فيما تشير التقارير إلى أن تخفيض الموظفين هذا هو الأول منذ تأسيس الشركة في 2004.



وتأتي هذه الخطوة، بعدما أعلن المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك نهاية الأسبوع الماضي، تسريح نحو نصف موظفي الشركة التي اشتراها مؤخرا.

وأرجع زوكربيرج هذه الخطوة، إلى ما وصفه "الانكماش في الاقتصاد الكلي وزيادة المنافسة، وخسارة الإعلانات التي تسببت في أن تكون إيراداتها أقل بكثير مما كنت أتوقع".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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