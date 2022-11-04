يتحرك المالك الجديد لتويتر، إيلون ماسك، في خطوات لجعل منصة الطائر الأزرق مربحة، وستبدأ تلك العملية بتسريح موظفين وفرض رسوم على بعض المستخدمين.

أثار إيلون ماسك الجدل حول المنصة، بعدما أعلن نيته فرض رسوم 8 دولار على المستخدمين أصحاب الحسابات الموثقة، لتنقل وسائل إعلام دولية اليوم رسالة بريدية ببدء تسريح الموظفين الجمعة.

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية AFP ، عبر تويتر، إن الشركة ستبدأ تسريح الموظفين يوم الجمعة، حيث "يتحرك المالك الجديد إيلون ماسك بسرعة بعد استحواذه لجعل منصة المراسلة مربحة".

"تقول رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة إن موظفي تويتر سيتلقون كلمة عن مصيرهم في بداية العمل يوم الجمعة".

وهي ذات الرسالة التي قالت عدة وسائل إعلام أمريكية منها جريدة نيويورك تايمز وشبكة إن بي سي الأمريكية إنها تلقت نسخة منها.

وجاء في هذه الرسالة الإلكترونية: "نحن ندرك أن هذا سيؤثر على عدد من الأفراد الذين قدموا مساهمات قيمة إلى تويتر، لكن هذا الإجراء ضروري للأسف لضمان نجاح الشركة في المضي قدما".

ووضح الإيميل أنه سيتم غلق مكاتب تويتر يوم الجمعة حتى الانتهاء من هذا الإجراء.

وأعلن على نطاق واسع عن أن ماسك - الذي أقال الرئيس التنفيذي للشركة بمجرد شرائها - خطط لخفض رواتب الشركة البالغ عدد الموظفين فيها 7500 شخص بعد أن أنهى استحواذه عليها أواخر الأسبوع الماضي.

ونقلت سي إن بي سي، عن أحد موظفي الشركة، أن ما يحدث "فوضى تامة، منزل يذوب، الجميع يتطلع إلى هذا البريد الإلكتروني".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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