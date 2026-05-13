تستهدف شركة Money Fellows أو ماني فيللوز المصرية لخدمات التمويل غير المصرفي، أن يساهم سوق المغرب الذي دخلته هذا العام بنحو 15% في المتوسط من حجم معاملاتها خلال 2026، حسب أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي في مقابلة عبر تيمز مع زاوية عربي.

خلفية سريعة جدا عن الشركة وماذا تقدم خارج مصر؟

انطلقت الشركة في مصر عام 2018 وتعمل بشكل أساسي في توفير الجمعيات النقدية للعملاء وإتاحة خدمة الشراء عبر كارت مدفوعات يتم استخدامه في نقاط بيع محددة. ودخلت المغرب هذا العام من خلال شركة مشتركة مع شركاء مغربيين - تضم شركة وفا كاش التابعة لبنك التجاري وفا- تمتلك ماني فيللوز حصة الأغلبية.

"متوقعين إن يبقى حجم المعاملات بين 10-25% من معاملات مصر في أول سنة في المغرب، يعني حوالي 15% في المتوسط،" وفق وادي، مشيرا إلى حجم معاملات الشركة حاليا يبلغ 1.5 مليار دولار.

توسعات مستقبلية

تعمل ماني فيللوز حاليا على الاستفادة من خبراتها لتسريع عمليات التوسع في أسواق أخرى وفهم هذه الأسواق من حيث دراسة العملاء وربط التكنولوجيا.

"من دلوقتي احنا بنعمل 3 حاجات: بنكبر مصر، بنحاول ننجح في فكرة التوسع الأولانية في المغرب.. وبندرس أسواق مختلفة. بنبص على 5 أماكن تانية بنفهمها وندرسها،" مشيرا إلى أن الأسواق التي يتم دراستها في أمريكا الجنوبية، آسيا، إفريقيا والخليج.

وعن اختيار السوق المقبل للتوسع توقع الوادي "هنبقى قربنا أوي لاختيارنا في خلال 6 شهور لـ 8 شهور الجايين،" مشيرا إلى احتمالية أن يكون التوسع المقبل في إحدى دول الخليج باعتبار قرب الأسواق الخليجية من طبيعة أسواق عملها الحالية.

وتسعى الشركة أن يكون التوسع المقبل أيضا من خلال شراكة مع شريك محلي في السوق الذي سيتم اختياره، حسب وادي.

خيار الطرح في البورصة

تدرس ماني فيللوز، مع شركات لإدارة الأصول لإطلاق خدمة تمكن عملائها من الاستثمار في صناديق الاستثمار التابعة للشريك المحتمل.

وتستهدف الشركة إطلاق جولة تمويلية بقيمة بين 60-80 مليون دولار، لزيادة أعمالها في أسواقها الحالية والتسويق لها والتوسع في سوق جديد، وفق وادي دون تحديد موعد هذه الجولة. جمعت الشركة سابقا تمويلات بنحو 60 مليون دولار.

وتسعى ماني فيللوز، لزيادة عدد عملائها من نحو مليون عميل حاليا إلى 3.5 مليون عميل خلال السنوات الثلاث المقبلة، مستهدف يكون ضمنها حوالي 2.5 مليون عميل في السوق المصري.

وعن إمكانية طرح ماني فيللوز في البورصة المصرية قال وادي، إنه من المطروح على المدى المتوسط خيار الطرح العام الأولي في البورصة المصرية كآلية للتخارج من الشركة.

"ده مش قبل طبعا سنتين ونص ولا حاجة، بس طبعا من ضمن الخطط اللي الواحد ممكن يبص عليها مستقبليا في خطة الـ exit من ضمنها أتوقع بشكل كبير ممكن تبقى IPO وممكن تبقى في البورصة المصرية،" وفق وادي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح وأمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا