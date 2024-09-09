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تستهدف شركة فاليو للخدمات المالية المصرية، زيادة حجم التمويلات المقدمة خلال العام الجاري إلى 14 مليار جنيه ( 289.5 مليون دولار) بنمو سنوي 70%، وفق ما قاله وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للشركة.

وجاء حديث حسونة، خلال تصريحات لعدد من الصحفيين على هامش فعالية بالقاهرة يوم الاثنين.

أٌطلقت فاليو في 2017 وهي منصة للشراء الآن والدفع لاحقا، وتوفر خطط وبرامج تقسيط ميسرة لشراء الأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وغيرها، وهي إحدى شركات مجموعة إي إف جي القابضة المصرية.

ومارس الماضي، قالت مجموعة إي إف جي القابضة، إنها تدرس خيارات طرح جزئي لأسھم و/أو زیادة رأسمال تخصص لمساھمین جدد لبعض من شركتھا التابعة وعلى رأسھم شركة فالیو.

وعن حجم التمويلات المستهدفة قال حسونة "احنا هنقفل السنة بـ 14 مليار جنيه (تمويلات) .. بنمو 70%".

وأضاف حسونة أن عدد عملاء الشركة سيصل إلى أكثر من مليون عميل بنهاية العام الجاري.

توسعات

تستهدف الشركة التوسع في عدد عملاء الكارت - وهي بطاقة مسبقة الدفع لإتمام المعاملات المالية - ولدى فاليو ما يقرب من 100 ألف عميل لخدمة الكارت، وتستهدف الوصول إلى 500 ألف عميل العام القادم، حسب حسونة.

وذكر حسونة أن الشركة تعمل على التوسع في 3 أسواق خارج مصر دون أن يحدد هذه الأسواق، لكنه قال إن ليس من بينها السعودية والإمارات.

وقال حسونة "دبي والسعودية مستبعدين خالص من جدول أعمالنا مش على الخريطة أصلا".

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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